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İşgalci İsrail askerleri, Filistinli bir aileyi darp etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde Filistinli bir ailenin fertlerini darp ettiği belirtildi.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 23:02 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 23:02
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El Halil kentinden Filistinli aktivist Imad Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın Yahudi bir yerleşimcinin, Filistinli bir gencin yüzüne tükürdüğünü iddia etmesi üzerine çıktığını söyledi.

Ebu Şemsiyye, İsrail askerlerinin bu iddianın ardından Harem-i İbrahim Camisi yakınlarındaki Es-Sehle bölgesinde Kıfeyşa ailesinin fertlerine saldırdığını, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu aile bireylerinin darp sonucu vücutlarında yaralanmalar olduğunu ifade etti.

Şemsiyye, İsrail askerlerinin, darp ettiği gençlerden Ziya Abdulmehdi ile Muhammed Fevvaz Kıfeyşa'yı göz altına aldığı bilgisini verdi.

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