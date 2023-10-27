İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İşgalci İsrail askerleri kurşun yağdırdı: Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
Güncel

İşgalci İsrail askerleri kurşun yağdırdı: Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermi ile ateş açarak 2 kişinin ölümüne ve 12 Filistinlinin yaralanmasına sebep oldu.

AA27 Ekim 2023 Cuma 06:18 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri kurşun yağdırdı: Batı Şeria'da 2 Filistinli hayatını kaybetti
ABONE OL

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus kentine çok sayıda askerle düzenlediği baskında 2 Filistinli öldü, 12 Filistinli yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerlerinin Cenin baskınında gerçek mermi ile ateş açtığı Abdullah Besam Ebul Heyca ve Eyser Muhammed el-Amir adında iki Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları da baskınlarda 12 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

AA muhabirinin, görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre de buldozerler ve çok sayıda askeri araçla İsrail askerleri gece saatlerinde Cenin kentine baskın düzenledi. Düzenlenen baskınla eşzamanlı olarak da İsrail uçakları Cenin semalarında uçuş gerçekleştirdi.

İsrail askerleri ile baskına tepki gösteren Filistin direniş grupları arasında çatışmalar çıktı.

Yerel kaynaklar ayrıca İsrail ordusuna bağlı askerlerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine da baskınlar düzenlediğini belirtti.

Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinler arasında çatışmalar yaşandı.

Gazze'de yaşanan çatışmalarla eş zamanlı olarak Batı Şeria'da da Filistinlilerle İsrail askerleri arasında artan dozda bir gerilim yaşanıyor. İsrail güçleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınlar düzenleyip Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlarda çıkan çatışmalarda çok sayıda Filistinli ölüyor ya da yaralanıyor.

  • İsrail saldırısı
  • Filistin ölümleri
  • Batı Şeria şiddeti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.