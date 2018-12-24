İşgalci İsrail erken seçime gidiyor
İşgalci İsrail erken seçime gidiyor. Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki partilerin liderleri Nisan 2019'da erken seçime gitme kararı aldı.
İşgalci İsrail erken seçime gidiyor. Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki partilerin liderleri Nisan 2019'da erken seçime gitme kararı aldı.
İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü ise İsrail Parlamentosunun feshedildiğini ve erken seçimin nisan ayında yapılacağını açıkladı.
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