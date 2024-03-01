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İşgalci İsrail, Gazze'de 5 askerinin daha yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 5 askerinin yaralandığını bildirdi.

AA1 Mart 2024 Cuma 20:19 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Gazze'de 5 askerinin daha yaralandığını duyurdu
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İsrail ordusunun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırıların ardından yaralanan asker ve subay sayısı 3 bin 14'e yükseldi.

Bu askerlerin 468'inin durumunun ağır, 796'sının orta ve 1750'sinin hafif yaralı olduğu aktarıldı.

Son 24 saatte Gazze'de 5 askerin yaralandığına yer verilen açıklamada, Gazze Şeridi'ni karadan işgal sürecinde 1432 İsrail askerinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 242'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

  • Gazze Çatışma
  • İsrail Askeri
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