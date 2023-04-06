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İşgalci İsrail İstanbul'da protesto edildi

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 02:35 - Güncelleme:
İşgalci İsrail İstanbul'da protesto edildi
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Türkiye genelinde teravih namazı sonrası İsrail'in saldırısını kınayan STK'ler, İstanbul'daki protestoyu "Kudüs İçin Kıyama" sloganıyla Fatih Camisi avlusunda gerçekleştirdi.

Avluda dev Filistin bayrağı açan gruptakiler, "Zalimler için yaşasın cehennem", "Filistin'de işgale son" ve "Katil İsrail, Filistin'den defol" yazılı pankartlar taşıdı.

Topluluk, "Yaşasın Filistin mücadelemiz", "Müslümanlar burada dimdik ayakta" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, Mescid-i Aksa'nın bir ramazan ayında daha işgalci İsrail'in saldırısı altında olduğunu söyledi.

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planıyla Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıların tamamen yasa dışı olduğunu vurgulayan Çelik, "İsrail, sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak, burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istemektedir. Sistematik saldırılar, İsrail'in geçmişten gelen politikalarının bir parçasıdır. Filistinliler, hala Nekbe'yi yaşamaya devam etmektedir. Bu felakete son verilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

Çelik, İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeksizin herkesi hedef aldığını belirterek, "Tarihindeki en büyük protestoları yaşayan işgalci İsrail, Mescid-i Aksa'yı ve Müslümanları hedef alarak gündemi değiştirmek istiyor. Saldırılardan dolayı Filistinlilerin ibadet ve yaşama hakları, siyonistler tarafından ellerinden alınıyor." dedi.

İsrail'in gece Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılar neticesinde yüzlerce Filistinlinin gözaltına alındığını kaydeden Çelik, bu insanların İsrail'in şiddetine maruz kaldığını, tutuklandığını ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldığını söyledi.

Çelik, çok geç kalmadan tüm Müslümanların birleşip harekete geçmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşgalci İsrail, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve kutsallarımıza bu ramazanda da vahşice saldırmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Buradan kanaat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm vicdan sahiplerine çağrıda bulunuyoruz. Bir araya gelelim ve İsrail'in kirli planlarını hep beraber bozalım, seferber olalım, teyakkuzda olalım. Meydanlara inelim, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ümüzü yalnız bırakmayalım."

Protestoya, İHH'nin yanı sıra TÜGVA, Özgür-Der, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Genç Hareket, Mavi Marmara Derneği, Milli Türk Talebe Birliği ve çok sayıda STK destek verdi.

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