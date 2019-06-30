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İşgalci İsrail polisi Fadi eL-Hedmi'yi gözaltına aldı

İsrail polisi Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi El-Hedmi'yi gözaltına aldı.

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İsrail polisi Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi El-Hedmi'yi gözaltına aldı.

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