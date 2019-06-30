İşgalci İsrail polisi Fadi eL-Hedmi'yi gözaltına aldı
İsrail polisi Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi El-Hedmi'yi gözaltına aldı.
İsrail polisi Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi El-Hedmi'yi gözaltına aldı.
İsrail polisi Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi El-Hedmi'yi gözaltına aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.