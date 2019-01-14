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İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa Müdürü'nü darbetti

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün 'Eski Şehir' bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani'yi darbetti.

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisince darbedilen Şeyh Kisvani'nin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kisvani'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dibs, Mescid-i Aksa Müdürü'nün tedavisinin hastanede devam ettiğini aktardı.

Sözcü Dibs ayrıca, bu sabah bir İsrail polisinin, başında Yahudi kipasıyla Harem-i Şerif içindeki Kubbetu's Sahra'ya girme girişimin ardından başlayan gerginliğin devam ettiğini dile getirdi.

İsrail polisinin sabah yaşanan kışkırtıcı girişim nedeniyle Kubbetu's Sahra'nın kapılarını kapatan korumalardan kapıları tekrar açmalarını ve teslim olmalarını istediğini belirten Dibs, korumaların buna karşı çıktığını ve Filistinlilerin de korumalara destek verdiğini kaydetti.

Mescid-i Aksa'nın korumaları, bu sabah bir İsrail polisinin Yahudilerin dini başlığı kipayla Kubbetu's Sahra'ya girmeye çalışması üzerine mescidin kapılarını kapatmıştı.

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa iki İsrail polisi "güvenlik kontrolü" gerekçesiyle kısa süreliğine Kubbetu's Sahra'ya giriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor. 

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