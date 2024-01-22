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İşgalci İsrail son 24 saatte 19 askerinin daha yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, karadan işgal sürecinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 19 askerinin yaralandığını duyurdu.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 18:12 - Güncelleme:
İşgalci İsrail son 24 saatte 19 askerinin daha yaralandığını duyurdu
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İsrail ordusunun açıklamasında 27 Ekim'de başlayan kara operasyonları kapsamındaki gelişmelere yer verildi.

Açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde yaralanan İsrail askeri sayısı 19 arttı.

Yaralılardan 252'si ağır, 413'ü orta ve 557'si hafif yaralı durumda.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 1222'si kara harekatında olmak üzere 2 bin 672'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

  • İsrail ordusu
  • Gazze Şeridi
  • işgal süreci

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