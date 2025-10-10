İşgalci İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu aktivistleri Adli Tıp Kurumu'nda

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde yer alan 18'i Türk, 76'sı yabancı uyruklu toplam 94 aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla getirildikleri İstanbul Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından buradan ayrıldı.

Aktivistler, sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na otobüsle getirildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki 18'i Türk 94 aktivist, Ürdün'den özel seferle havalanan THY uçağı ile İstanbul'a getirilmişti.

Ayrıca, Özgürlük Filosu'nda yer alan Yeni Yol Partisinden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan da, dün İstanbul Havalimanı'na inmişti.

