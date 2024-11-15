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İşgalci İsrail'in Lübnan'ı bombalıyor! Sur kentinde 3 ölü

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

AA15 Kasım 2024 Cuma 19:30 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in Lübnan'ı bombalıyor! Sur kentinde 3 ölü
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), sivil yerleşim yerlerinin bulunduğu Sur'a bağlı Ez-Ziraa Mahallesi'ni bombaladı.

Saldırıda 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

İsrail İHA'sı tarafından hedef alınan bölgede ciddi hasar meydana geldi.

Lübnan ordusunun da desteğiyle sağlık ve sivil savunma ekipleri, bombalanan bölgede kayıpları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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