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Işıl ışıl Tunceli’de terör yok, huzur var

Mehmetçik’in başarılı operasyonları sayesinde ‘huzur şehri’ olan Tunceli’nin cadde, sokak ve parklarındaki lale motifli aydınlatmalar, geceleri görsel bir şölen sunuyor.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden arınarak, huzur ve güven ortamına kavuşan Tunceli, Vali Tuncay Sonel’in katkılarıyla hayata geçirilen aydınlatma projeleri ile modern bir görünüme sahip oldu.
 
 
Şehrin cadde, sokak, park gibi alanlardaki lale motifli ışıklandırmalar, özellikle geceleri adeta görsel bir şölen sunuyor. Doğal güzelliği ile bilinen Munzur Çayı’nın geçtiği şehre bambaşka bir görünüm kazandıran ışıklandırmalar sayesinde Tunceli halkı, geceleri park, bahçe, yürüyüş ve bisiklet yolları ile spor alanlarında huzur içinde vakit geçiriyor. Şehirdeki modern görünüm, yerli ve yabancı turistlerin de beğenisini topluyor. 
    
Vali Tuncay Sonel, “Şehir lale motifli aydınlatmaların yanı sıra parklardaki aydınlatmalarla ışıl ışıl olunca halkımızı da bir rahatlık geldi” dedi. 

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