İSİLAY'dan iddialara cevap: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin yanındayız

İSİLAY Vakfı'ndan, Saadet Partisinin düzenlediği ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı "İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarı"na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Siyasi hayatı din ve diyanete karşı mücadele içinde geçmiş bazı siyasi kesimlerin, kendilerine güç devşirmek amacıyla dindar camiaya hitap eden şahsiyetlerle bir arada görünmek suretiyle sosyal medyada destek algıları oluşturmaya çalıştıkları müşahede edilmektedir. Üzülerek ifade etmek isteriz ki, hocamızın ve vakfımızın adı bir iftar programındaki fotoğrafının kullanılması sureti ile özellikle de tarafını belirtmediği halde, birtakım çevrelerce siyasete alet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Vakfın ve Lütfi Doğan'ın, siyasi bir iftara değil, eski Diyanet İşleri Başkanı vasfıyla "İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarına" davet edildiği ve bu davete icabet ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçiler dışındaki diğer davetlilere ilişkin kendisine önceden bilgi verilmemiştir. Hocamız, yanlışlardan dönülmesi için her zaman ve zemini nasihat fırsatı olarak telakki etmekte olduğundan, geçmişte kendisi ile birlikte Erbakan Hoca'mıza yol arkadaşlığı etmiş olan ve mevzubahis iftarın ev sahipliğini yapan teşkilat mensuplarına da nasihatlerini her daim yinelemektedir. Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin yanında olduğunu her zaman göstermekte, yine ülkemiz ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerde duaları ile desteklerini ifade etmektedir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın kendilerini davet ettikleri tüm programlara şevkle iştirak etmektedir. Tüm bunlar medya içeriklerinde mevcuttur.

Vakfımızın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan Hoca'mızın tarafı, siyasi kimliklerden arınmış bir şekilde, sadece ve sadece milletimizin aklıselimi ve İslam ümmetinin maslahatı neredeyse, orasıdır. Ömür boyu din ve diyanet ile mücadele içinde olan kesimlerin, iftar sofralarını suistimal ederek dini liderliği öne çıkan şahsiyetlerden güç devşirme çabaları, milletimizin irfanında makes bulamayacak ucuz manevralar olarak kalmaya mahkumdur."