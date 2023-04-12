İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2023 Çarşamba / 22 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3053
  • EURO
    21,0766
  • ALTIN
    1243.21
  • BIST100
    5124.25
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İSİLAY'dan iddialara cevap: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin yanındayız
Güncel

İSİLAY'dan iddialara cevap: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin yanındayız

İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan'ın ve vakfın adının, birtakım çevrelerce siyasete alet edildiğini belirtti. Lütfi Doğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği iddiası üzerine vakıf tarafından yapılan açıklamada, 'Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin yanında olduğunu her zaman göstermekte.' ifadeleri kullanıldı.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 01:24 - Güncelleme:
İSİLAY'dan iddialara cevap: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin yanındayız
ABONE OL

İSİLAY Vakfı'ndan, Saadet Partisinin düzenlediği ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı "İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarı"na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Siyasi hayatı din ve diyanete karşı mücadele içinde geçmiş bazı siyasi kesimlerin, kendilerine güç devşirmek amacıyla dindar camiaya hitap eden şahsiyetlerle bir arada görünmek suretiyle sosyal medyada destek algıları oluşturmaya çalıştıkları müşahede edilmektedir. Üzülerek ifade etmek isteriz ki, hocamızın ve vakfımızın adı bir iftar programındaki fotoğrafının kullanılması sureti ile özellikle de tarafını belirtmediği halde, birtakım çevrelerce siyasete alet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Vakfın ve Lütfi Doğan'ın, siyasi bir iftara değil, eski Diyanet İşleri Başkanı vasfıyla "İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarına" davet edildiği ve bu davete icabet ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçiler dışındaki diğer davetlilere ilişkin kendisine önceden bilgi verilmemiştir. Hocamız, yanlışlardan dönülmesi için her zaman ve zemini nasihat fırsatı olarak telakki etmekte olduğundan, geçmişte kendisi ile birlikte Erbakan Hoca'mıza yol arkadaşlığı etmiş olan ve mevzubahis iftarın ev sahipliğini yapan teşkilat mensuplarına da nasihatlerini her daim yinelemektedir. Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin yanında olduğunu her zaman göstermekte, yine ülkemiz ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerde duaları ile desteklerini ifade etmektedir. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın kendilerini davet ettikleri tüm programlara şevkle iştirak etmektedir. Tüm bunlar medya içeriklerinde mevcuttur.

Vakfımızın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan Hoca'mızın tarafı, siyasi kimliklerden arınmış bir şekilde, sadece ve sadece milletimizin aklıselimi ve İslam ümmetinin maslahatı neredeyse, orasıdır. Ömür boyu din ve diyanet ile mücadele içinde olan kesimlerin, iftar sofralarını suistimal ederek dini liderliği öne çıkan şahsiyetlerden güç devşirme çabaları, milletimizin irfanında makes bulamayacak ucuz manevralar olarak kalmaya mahkumdur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.