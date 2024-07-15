Ankara Yenimahalle'deki Milli İstihbarat Teşkilatı, saatleri 14.20'yi gösterdiğinde gelen bir ihbarla hareketlendi. O ihbar, ülkenin geleceğini değiştirdi.

Gelen kişi Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir binbaşı, 'söyleyeceklerinin çok önemli olduğunu' söyledi.

Kara Havacılık Okulu'nda görevli bazı askerler tarafından MİT Başkanı Hakan Fidan'a yönelik bir operasyon olacağına ilişkin bilgiler verdi. Bu istihbarat enine boyuna değerlendirildi ve Hakan Fidan harekete geçti.

İhbarın ardından dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanlığı'na gitti ve dönemin Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar ile görüştü. Bu görüşme FETÖ'cü hainlerin paniğe kapılmasına sebep oldu.

Deşifre olduklarını düşünen hainler, kalkışma saatini erkene aldı

Darbe planlarının deşifre olduğunu düşünen hainler, 16 Temmuz sabaha karşı saat 3'te planladıkları o kanlı kalkışmayı 15 Temmuz akşamı saat 20.00'ye çekti.

FETÖ'nün devleti ele geçirme planının önünde engel olan kurumların başında geliyordu Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu nedenle 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainler, teşkilatı da hedefi aldı. Devletin ve ordunun içindeki darbeci hainler, saat 22.38'te MİT binasına ilk kurşunu attı.

Çatışma, sabah saatlerine dek sürdü. Teşkilatın isimsiz kahramanları, o gece bir destan daha yazdı. Karargah, hainlere teslim edilmedi.