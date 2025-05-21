İşin içinden hayal vurguncusu çıktı! Şehit yakınlarını kılıf yaptılar

İBB'ye bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de adrese teslim ihalelerle ilgili 22 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in usulsüz ihalelerle zenginleştiği öne sürüldü.

İBB ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3'üncü dalga operasyonları düzenlendi. İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in ve 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ÖDEMELER ŞİRKETTEN

Başsavcılığın tespitlerine göre; İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığından bu yana yanında bulunan Çetin, İBB'de Daire Başkanlığı'na getirildikten sonra Murat Ongun'a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden yolsuzluklara karıştı. Çetin, kamu ihalelerini kendisine yakın şirketlere yönlendirerek karşılığında rüşvet aldı. Elde ettiği haksız kazançla ev ve otomobil aldığı; ödemelerin ise ihaleyi kazanan şirketler aracılığıyla yapıldığı öne sürüldü. MASAK raporları, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmaların, Çetin'in yanı sıra başka isimlere de para aktardığını ortaya koydu.

BANKAMATİK MEMURLARI

Taner Çetin'in İBB'de Daire Başkanı olduktan sonra çağrı merkezi çalışan sayısını bin kişiden 2 bin kişiye çıkarttığı belirlendi. Hiç işe gelmedikleri halde CHP gençlik kolları üyesi, sokak eylemlerine karışan ve İmamoğlu lehine PR çalışması yürüten çok sayıda kişinin çağrı merkezi üzerinden maaşa bağlandığı ve SGK'lı yapıldığı dosyada yer aldı.

ŞEHİT YAKINLARINI VURGUNA KILIF YAPTILAR!

Taner Çetin'in adı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaparken de hayali ihaleyle gündeme gelmişti. Akşam Gazetesi'nin 2017'de 'Yandaşa Ballı İhale' başlığıyla duyurduğu haberde Çetin'e yakınlığı ile bilinen Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri adlı şirketin belediyenin organizasyonlarını tek başına yaptığı ortaya çıkmıştı.

Adını Yeni Fikir Organizasyon olarak değiştiren şirketin 2023'te Çetin'in başında olduğu İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan şehit-gazi yakınlarına gezi için 14.4 milyon TL'lik ihale aldığı öğrenildi. Ancak şehit yakınları bahane edilerek yapılan ihale şartnamesindeki 125 gezinin yerine getirilmediği saptandı.

APARTMAN DAİRESİNDEN VİLLAYA

Taner Çetin, İBB'de göreve gelir gelmez bina dairesinden çıkarak bir villaya taşındı; BMW marka otomobil ve motosiklet aldı. Bu taşınmaz ve araçları ise çocukları ve yakınlarının üzerine tescil ettirdi.

Medya AŞ'den usulsüz ihaleler aldığı tespit edilen Yeni Fikir Eğitim Ltd. Şti'de yapılan aramada bir miktar para ele geçirildi.

2017'de 9 milyon TL'lik şüpheli ihalelerle ilgili Çetin'in BMW marka motosiklet aldığı iddiası gündeme gelmişti.

ÜNİVERSİTE DİPLOMASI SAHTE DAİRE BAŞKANI!

İşletme Fakültesini bitirdiğini söyleyen Taner Çetin'in lise mezunu olduğu ortaya çıktı. İBB'de 'görevlendirme' ile daire başkanlığı yapan Çetin'in 1996'da yılbaşı ağacı yapmak için Silivri'de mezarlıktan çam ağacı çalarken yakalandığı ve hakkında idari soruşturma açıldığı da iddialar arasında yer aldı.

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