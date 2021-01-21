İşin uzmanları uyardı: Pırlanta alırken sertifikalı ürün tercih edin

DHA 21 Ocak 2021 Perşembe 15:37 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:37

Uzmanlar, pırlanta satın alınırken sertifikalı ürün satın alımına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Pırlanta almak isteyen vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor. Pırlanta orijinal sertifikalı ve garanti belgeli ise hem satışı sırasında sorun olmuyor hem de ürün sahte çıkmıyor.

Kapalıçarşı’da pırlanta alım satımı yapan Coşkun Gençoğlu, Demirören Haber Ajansına (DHA) yaptığı açıklamada, pırlanta alınırken nerelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı:

"Sertifika laboratuvarlar tarafından veriliyor. Dünyada bilinen iki tane laboratuvar var. Biri Amerika’da diğeri de Belçika’da. Bu laboratuvarlarda incelenen taşlara sertifika numaraları, taşın üzerine işleniyor. Sertifika elimize aldığımız zaman taşın üzerinde de aynı numara işlenmiştir. Müşteri bunun ikisini kontrol ettiği zaman bu taşın bu sertifikaya ait olduğunu otomatikman görmüş oluyor.”

PIRLANTA ALIRKEN SERTİFİKALI ÜRÜN ALINMASI LAZIM

Gençoğlu, “Pırlanta alırken sertifikalı ürün alması lazım. Özellikle mağazadan çok laboratuvar sertifikalı ürünleri tercih etmeliler. 0.30 karat ve üzeri taşlarda bu sertifikalar bayağı yaygın. Sertifikayı ve numarayı birbiriyle karşılaştırdıkları zaman hakiki ve sertifikalı ürün aldıkları zaman hiçbir şekilde aldanmazlar. Biz de alırken sertifikalı ürün almaya özen gösteriyoruz. Laboratuvar sertifikalı ürün alıp kontrol ediyoruz aynı şekilde. Sertifikalı olduğu zaman rahatlıkla alıp satım yapabiliyoruz.” Şeklinde konuştu.