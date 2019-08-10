30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İşini kaybeden belediye çalışanları bayrama buruk giriyor

Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçiler, eylemlerine Kurban Bayramı'nda da devam edecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen Bolu Belediyesinde işten çıkarılanlar, Demokrasi Meydanı'nda kurdukları çadırda eylemlerini 110 gündür sürdürüyor.

Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde başladıkları eylemlerinde işe iade edilmeyi bekleyen işçiler, Kurban Bayramı'nda da eylemlerine devam etmeyi planlıyor.

Belediyede yaklaşık 5 yıl temizlik işçiliği yaptığını söyleyen Öznur Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uzun süredir eylemdeyiz. Bugün 110'uncu günümüz. Ramazan Bayramı'mız buruk geçmişti, Kurban Bayramı'mız da buruk geçecek. Tanju Bey'den tek isteğimiz işimizin ve aşımızın geri verilmesi." dedi.

31 Mart seçimlerinde Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan'ın, Kurban Bayramı öncesinde bir mesaj yayımlayarak Bolu halkının bayramını kutladığını aktaran Özeren, "Kendisi Bolu halkına bayram mesajı gönderdi. Önce belediyenin karşısında eylem yapan, işten çıkardığı elemanları görmesini istiyorum. Bizim bayramımızı da kutlayabilirdi. Biz 110 gündür buradayız. Bizi görsün diye eylemlerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

- "Ne kurbanlık alabildik ne de alışveriş yapabildik"

Özeren, Başkan Özcan'ın seçimlerden önce kimseyi işten çıkarmayacağına dair söz verdiğini ifade ederek, "Ama sözünü yerine getirmedi. Kılıçdaroğlu da aynısını yaptı. 'Söz namustur' dedi, o da bunu yerine getirmedi. Biz sadece işimizi geri istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

İşsiz oldukları için maddi durumlarının da çok kötü olduğunu kaydeden Özeren, şunları söyledi:

"Ne kurbanlık alabildik ne de alışveriş yapabildik. Zaten biz bayramda da buradayız. Herkes memleketlerine ve köylerine bayram kutlamaya gidecek ama biz bayramda da burada olacağız. Bayramı buruk şekilde çadırda kutlayacağız."

Yaklaşık 2 yıl Bolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştıktan sonra işten çıkarılan Hakkı Özyaman da "Biz işimizi geri almak istiyoruz. İşimiz olmadığı için bayram alışverişine çıkamadık. Bayramda da burada olacağız." ifadesini kullandı.

1,8 milyon dolarlık 11 aracı adeta hurdaya çıkardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Libya'da bombalı saldırı! 2 BM personeli öldü

Libya'da bombalı saldırı! 2 BM personeli öldü

Sahiplendiği kuzuya doğum günü yaptı

Sahiplendiği kuzuya doğum günü yaptı

Kurban eti nasıl tüketilmeli?

Kurban eti nasıl tüketilmeli?

Bayram öncesi talep patladı, üretim iki katına çıkarıldı

Bayram öncesi talep patladı, üretim iki katına çıkarıldı

Türkiye'den net mesaj: Bunu da herkes böyle bilsin

Türkiye'den net mesaj: Bunu da herkes böyle bilsin

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

Ömer Tuğrul İnançer’den İlber Ortaylı açıklaması

Ömer Tuğrul İnançer’den İlber Ortaylı açıklaması

Transfer görüşmeleri sonrası ilk fotoğraf geldi!

Transfer görüşmeleri sonrası ilk fotoğraf geldi!
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Kurban Bayramı mesajında ´Fırat´ın doğusu´ vurgusu

Başkan Erdoğan´dan Kurban Bayramı mesajında ´Fırat´ın doğusu´ vurgusu

Osmanlı tokadı hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler

Osmanlı tokadı hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

Bayram öncesi sıkı denetim!

Bayram öncesi sıkı denetim!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA