İşitme engelli genç güreşçi şampiyonalara evinin bahçesinde form tutuyor

AA 12 Mayıs 2020 Salı 11:55 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 11:55

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün işitme engelli güreş takımı kurma kararı almasının ardından gönüllü olarak görev üstlenen antrenör Mesut Yılmaz, kentteki okulları dolaşarak işitme engelli gençlerle tanıştı.

Futbolda başarılı olduğunu duyduğu Yunus Emre Caklı'yı okulunda ziyaret eden Yılmaz, ilk etapta olumlu cevap alamasa da genç sporcunun ailesiyle görüşüp çocuklarının güreşçi olması için teklifte bulundu.

Olumlu cevabın ardından antrenörüyle salonda çalışmaya başlayan Yunus Emre, kısa süre sonra katıldığı Amasya'daki Türkiye Şampiyonası'nda derece elde ederek başarısını gösterdi.

Tanışmayı çok istediği milli güreşçi Rıza Kayaalp'i örnek alan Yunus Emre, koronavirüs döneminde çalışmalarını antrenman alanına çevirdiği evinin bahçesinde sürdürüyor.

Antrenörünün haftada bir yanına gelerek taktik verdiği Yunus Emre, traktör lastiği ve balyozla çalışmalar yapıyor.

- "RIZA KAYAALP İLE TANIŞMAK İSTİYORUM"



Yunus Emre Caklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan beri futbol oynadığını, antrenörüyle tanıştıktan sonra güreşe merak duyduğunu söyledi.

Antrenörünün kendisine inandığını aktaran Yunus Emre, "Mesut hoca bir gün okula geldi. Bana güreşi anlattı ve ilerleyebileceğimi söyledi. Annem ve babam da kabul etti. İlk maçımda çok heyecanlıydım. Derece almak güzel bir duyguydu. İşitme engelli olduğumuz için güreş yaparken zorlanıyoruz." diye konuştu.



Koronavirüs sürecinde evinin bahçesini antrenman alanına çevirerek çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Yunus Emre, "Bahçede spor yapıyorum, koşuyorum, ağırlık kaldırıyorum, güreşiyorum, takla atıyorum. Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. Kendime çok inanıyorum. İstiklal Marşı'mızı okumak, altın madalya almak istiyorum. En büyük hayallerim bunlar. Bir de Rıza Kayaalp'e büyük hayranlık duyuyorum. Onunla tanışmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- YILMAZ: "SPORCULARIMIZA ELİMİZDEN GELDİĞİNCE EVLERİNDE ANTRENMAN YAPTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Antrenör Mesut Yılmaz ise işitme engelli güreş takımının kurulmasına karar verildikten hemen sonra sporcu arama ve yetiştirme çalışmalarına başladığını kaydetti.

Okul ziyaretleri sırasında çok iyi futbol oynadığından haberdar olduğu Yunus Emre'yi izlediğini, genç sporcunun hızını ve kuvvetini beğenerek takıma davet ettiğini anlatan Yılmaz, "Kendisiyle ve ailesiyle konuştum, takıma katılması için ikna ettim. Kısa bir süre sonra Amasya'da yapılan Yıldızlar İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na 3 sporcuyla Düzce'den katıldık ve 3 madalya aldık." diye konuştu.

Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında spor salonunun kapalı olmasının antrenmanlarını etkilediğini, bu süreçte sporcularla farklı şekillerde çalıştıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Koronavirüs, bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına aldı. Güreş bireysel bir spor olmasına rağmen antrenmanlar toplu şekilde yapılıyor. Temas olduğundan antrenmanları Bakanlık durdurdu. Biz de koronavirüsten olumsuz etkilendik. İmkanı olan öğrencilerimize bahçelerinde antrenman yaptırıyoruz. WhatsApp gruplarından ailelerimizle görüşüyoruz ve antrenman programları veriyoruz. Kuvvet antrenmanları üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sporcularımıza, hareketsiz kalmalarını engellemek için evlerinde sosyal mesafeye dikkat ederek elimizden geldiği kadar antrenman yaptırmaya çalışıyoruz."

Yunus Emre ile büyük hedefleri olduğunu belirten Yılmaz, "Koronavirüs geçtikten sonra hızlı bir şekilde antrenmanlarımızı salonda gerçekleştirip İşitme Engelliler Olimpiyatı'na katılmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.