İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9372
  • EURO
    6,5598
  • ALTIN
    296.948
  • BIST100
    123394
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ankara'da işkenceci tahsilat çetesi operasyonunda 22 kişi adliyede
Güncel

Ankara'da işkenceci tahsilat çetesi operasyonunda 22 kişi adliyede

Ankara’da, tefecilere borçlarını ödeyemeyen kişilere işkence yaparak tahsilat yapan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan aralarında adliyede görevli 1 kâtibin de bulunduğu 22 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA24.01.2020  09:48 - Güncelleme: 24.01.2020  09:49

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, tefecilerden aldıkları borcu ödeyemedikleri için işkence ve tehdide maruz kalanların şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada 177 kişinin bu şekilde mağdur edildiği belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren takip ve çalışmanın ardından belirlenen 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında çete lideri K.F. ile adliyede görevli 1 katibin de bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, evlerinde yere yatırılıp elleri kelepçelenerek emniyete götürüldü. Operasyonda 2 tabanca, çok sayıda bıçak, mermi, POS cihazları, çek ve senetler, kredi kartları ve finansal doküman ele geçirildi.

Çete üyelerinin, tefecilerden aldıkları borcu geri ödeyemeyen mağdurlara işkence yaparken görüntü çektikleri, bu görüntüleri diğer mağdurlara izleterek tahsilat yapmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca tefecilere borçlanan kişilere zorla senet imzalattığı da ele geçirilen bilgisayar ve telefonların teknik incelemesinde ortaya çıkarıldı. Ayrıca, çetenin yönetici kadrosunda yer alan cezaevi firarisi O.K.'nın 17 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ve 17 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları tamamlanan 22 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Bayraktar'dan Star.com.tr okuyucularına Gaziantep daveti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!
ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Büyük tepki çekmişti! Trump, tarih vererek duyurdu!
Büyük tepki çekmişti! Trump, tarih vererek duyurdu!

Büyük tepki çekmişti! Trump, tarih vererek duyurdu!

ABD'ye dikkat çeken uyarı!
ABD'ye dikkat çeken uyarı!

ABD'ye dikkat çeken uyarı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.