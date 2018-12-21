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İskenderun’da asayiş operasyonları: 34 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 25 ayrı operasyonda 961 gram esrar maddesi, 542 adet captagon hap, 59 adet ecstasy hap olmak üzere kokain maddesi, Hint keneviri bitkisi ile uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 945 lira para ele geçirildi.
 
Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 34 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
 

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