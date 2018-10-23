İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 21 ayrı operasyonda 5 kilo 777 gram esrar maddesi, 63 gram eroin maddesi, 106 adet Captagon hap, 3 adet ecstasy hap, 1 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin lira para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.