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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 35 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 21 ayrı operasyonda 5 kilo 777 gram esrar maddesi, 63 gram eroin maddesi, 106 adet Captagon hap, 3 adet ecstasy hap, 1 gram metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin lira para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 35 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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