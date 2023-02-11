İskenderun'dan 21 depremzede gemiyle İzmir'e geldi

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan depremlerin ardından bölgeye yardım malzemeleri ve iş makinalarının sevk edilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde 8 Şubat'ta İskenderun'a giden gemi, Çeşme Limanına döndü.

Gemiyle depremden etkilenen 7'si çocuk 21 kişi de ilçeye gelerek Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla İzmir kent merkezindeki yakınlarının yanına geçti.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve yetkililer, deprem mağduru aileleri karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Ulusoy-5 gemisinin yarın akşam yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk etmek üzere İskenderun Limanı'na ikinci seferini düzenleyeceği belirtildi.