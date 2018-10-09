İSKİ biyolojik atık su arıtma tesisi sayısını artırıyor

İstanbul'daki 81 arıtma tesisinden 72'sini biyolojik ve ileri biyolojik atık su arıtma merkezine dönüştüren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), diğer 9'una yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Belediyeden alınan bilgiye göre İSKİ, birçok farklı konuda, yeni yerli ve milli teknolojiler öncelikli olmak üzere Ar-Ge çalışması yürütüyor. Teknoloji ilerlerken fayda ve maliyet unsuruna göre yeni teknolojiler ve modeller geliştiren İSKİ, Bunun için de insan ve çevre sağlığı için daha gelişmiş biyolojik atık su arıtma tesislerinin sayısını artırıyor.

İstanbul'da 19'u içme suyu, 81'i atık su olmak üzere 100 arıtma tesisi bulunuyor. 81 atık su arıtma tesisinin 72'si biyolojik ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olarak hizmet veriyor. Geriye kalan 9'unun da biyolojik ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisine dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

20 içme suyu deposu inşa edilecek

Yerli ve milli teknolojileri önceleyerek stratejilerle çevre koruma yatırımlarını sürdüren İSKİ, İstanbul'da su sıkıntısının oluşmaması için de önlem alıyor. Bu kapsamda, hem baraj yapımı gerçekleştiriliyor hem de kentin farklı noktalarına su depoları inşa ediliyor. Halihazırda İstanbul'un değişik noktalarında 193 içme suyu deposu bulunuyor. Su depolarının toplam kapasitesi ise 1 milyon 633 bin metreküp.

İstanbul'un ihtiyaçları doğrultusunda 20 içme suyu deposu daha yapılacak. Barajların yanı sıra sayıları artırılacak depolarla işletme maliyetlerini minimize edilmesi ve farklı sebeplerle yaşanabilen kısa süreli su kesintilerinden ilgili bölgelerin olumsuz etkilenmemesi amaçlanıyor.