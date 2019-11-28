Su fiyatlarındaki artış talebi İBB meclisinde reddedildi
İSKİ’nin su fiyatlarındaki artış talebi İBB meclisinde reddedildi
- DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı devam meclisinde suya yüzde 20 zam yapılmasını öngören madde mecliste AK Parti ve MHP üyelerinin red oyu ile iptal edildi
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