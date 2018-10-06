İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları 2018 İŞKUR sağlık personeli alımı kura çekiliş sonuçları sorgula yhgm.gov.tr

İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır? 2018 İŞKUR sağlık personeli alımı kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İŞKUR memur alımı kura çekilişi nerede yapılacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı (İstanbul ve Ankara) personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İŞKUR tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. Sağlık Bakanlığıı gerek bünyesini güçlendirmek gerekse istihdamı sağlamak amacıyla engelli ve eski hükümlü olan 5 bin 298 bireyin personel alımını gerçekleştirecek. Eylül ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı 5 bin personel alımı ilanı duyurulmuş ve binlerce vatandaş Bakanlık bünyesinde çalışabilmek için ilgili ilana başvurmuştu. Göreve başlamak çin atamaların kura ile gerçekleşeceği Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde ilk aşama geride kaldı. Engelli ve eski hükümlü olan 5 bin 298 kişi Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek. Eylül ayı içerisinde duyurulan personel alım ilanı sonrası binlerce kişi Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışabilmek için ilana başvurmuştu. Göreve başlamak için atamaların kura ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu. İŞKUR aracılığı ile başvuruların alındığı Sağlık Bakanlığı personel alım ilanında başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. 5 bin 298 vatandaşın personel olarak istihdam edileceği ilan, en az ilkokul mezunu olmak üzere engelli ve eski hükümlüleri de kapsamakla beraber iki kademeli gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı personel alımının ilk kademesi olan, başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. İstanbul ve Ankara olarak iki farklı liste şeklinde açıklanan başvuru sonuçları sonrasında adayların önünde kura sonuçlarını beklemek kalıyor. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekiliş sonuçları star.com.tr adresimizde.

Binlerce kişinin takip ettiği Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Devlet Personel Başkanlığı'nın duyurduğu Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı son derece büyük ilgi görmüş ve adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti. 5 bin 298 vatandaşın personel olarak istihdam edileceği ilan, en az ilkokul mezunu olmak üzere engelli ve eski hükümlüleri de kapsamakla beraber iki kademeli gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı personel alımının ilk kademesi olan, başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. İstanbul ve Ankara olarak iki farklı liste şeklinde açıklanan başvuru sonuçları sonrasında adayların önünde kura sonuçlarını beklemek kalıyor. İŞKUR aracılığı ile başvuruların alındığı Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. Haberimizin içerisinden İstanbul ve Ankara olmak üzere iki farklı nihai liste sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz.

Binlerce kişinin takip ettiği Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Devlet Personel Başkanlığı'nın duyurduğu Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı son derece büyük ilgi görmüş ve adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti. 5 bin 298 vatandaşın personel olarak istihdam edileceği ilan, en az ilkokul mezunu olmak üzere engelli ve eski hükümlüleri de kapsamakla beraber iki kademeli gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı personel alımının ilk kademesi olan, başvuru sonuçları nihai listesi açıklandı. İstanbul ve Ankara olarak iki farklı liste şeklinde açıklanan başvuru sonuçları sonrasında adayların önünde kura sonuçlarını beklemek kalıyor.

2018 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI



Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.



Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!



İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki şehir için iki farklı liste açıklandı.



Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak duyuruldu.

ADAYLARIN SÜRECİ TAKİP ETMESİ GEREKİYOR



İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2018!

Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.



Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.



Konu ile ilgili güncel gelişmeler için haberimizi takip edebilirsiniz.



İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki şehir için iki farklı liste açıklandı.



Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak duyuruldu.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel açığını kapatmak için yapılan 5298 ilkokul mezunu personel alımı için başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih yukardaki bilgilerde yer almaktadır. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.



İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.



YEDEK ADAYLAR İÇİN NOTER KURASI



Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.



Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar noter kurası ile belirlenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?



1. Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;



a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.



b) 18 yaşını tamamlamış olmak.



c) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.



d) Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.



2. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.