İŞKUR son dakika işsiz anne harçlık başvuru şartları nelerdir, nasıl harçlık alınır? İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır?

‘İŞKUR işsiz anne harçlık başvuru şartları nelerdir? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır?’ sorularına çalışmak isteyen fakat iş bulamayan anneler tarafından yanıt aranıyor. Türkiye’deki işsiz vatandaşların yüzünü güldüren İŞKUR’dan bir son dakika hamlesi gelerek, ‘İş'te Anne Projesi’ni hayata geçirdi. Türkiye İş Kurumu tarafından annelere günlük 80 TL harçlık ödemesi veriliyor. Annelere verilen günlük 80 TL harçlık sayesinde ayda 2 Bin 400 Türk Lirası destek sağlanıyor. Ayrıca işsiz annelere günlük 80 TL harçlık ödemesinden ise sadece 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların yararlanabileceği bildirildi. Kadın istihdamının artırılması hedeflenen projede, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır. İşte ayrıntıları…

İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ’NE KİMLER BAŞVURULABİLİR?

Projeden, sadece 15 yaş dahil olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan anneler yararlanabilecek. Çocuğun, proje devam ederken 15 yaşını tamamlaması ise projeden yararlanmak için engel değil. Ayrıca bir istisna daha tanındı ve evlat edinen kadınlar da destekten faydalanabiliyor. Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor.

İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR gerçekleştirdiği projelerle işsizlerin yüzünü güldürüyor. Birçok iş ilanı yayınlayarak istihdama katkıda bulunan İŞKUR, ev hanımı olan annelere de iş imkanı sağlayacak istihdam toplantıları gerçekleştiriyor. 'İşte Anne Projesi' ile çalışmak isteyen ancak mesleği olmayan annelere meslek eğitimi veriliyor. Bunun yanı sıra günlük 80 TL de annelere veriliyor. Aylık 2400 TL işsiz ev hanımlarına ödeme yapılırken 3 ayda 7200 TL ödenek ayrılıyor. Birçok kişİ, "İŞKUR anne projesi harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsiz anne maaşı nasıl alınır? İŞKUR işsiz anne harçlık şartları neler?" sorularının yanıtlarını arıyor. Sizler için İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu ile ilgili detayları derledik. İşte en güncel bilgiler...

0-15 YAŞ ÇOCUĞU OLAN

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur programlarına katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2400 liraya çıkıyor.

SİGORTA PRİMİ DAHİL

Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

ÜÇ AYDA 7200 LİRA

Mesleki eğitim kurslarına katılacak kadınlar ise 160 gün kurs görüyor ve kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat.

Bir başka ifadeyle 'İşte Anne Projesi' ile 3 aylık işbaşı eğitim programına katılan kadına devlet 7200 lira maaş ödemiş oluyor.

KREŞ YARDIMI DA VAR

İşte Anne Projesine katılan kadınlara ayrıca çocukları için kreş desteği sağlanıyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği veriliyor. Destek program süresince de devam ediyor. Bunun için de çocuğun kreşe gittiğine dair belgelerin İşkur'a teslim edilmesi yeterli.

İŞTE ARANAN ÖZELLİKLER

- İşkur'a kayıtlı işsiz olmak.

- İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

- Emekli olmamak.

- Başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

-Başvurudan önceki son 1 ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

- İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

BU ŞARTLARA DİKKAT!

Destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarına dair belgeyi İşkur'a vermeleri gerekiyor. İŞKUR, il müdürlüklerinde İşte Anne Birimi kuracak.

Projeden yararlanacak kadınların, İş Kulübü bulunan illerde İş Kulüpleri'ne katılmaları, İş Kulübü bulunmayan illerde ise iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor. Ardından kadınlar, İşkur tarafından en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından faydalanıyor.