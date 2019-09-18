İŞKUR TYP personel alımı başvurusu ekranında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TYP personel alımı şartları neler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Okullara güvenlik alımı, çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik alanında istihdam sağlayacak olan İŞKUR TYP, başvuru işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İŞKUR'un okullara yapacağı özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarım ve temizlik personeli alımı için başvurular, TYP kapsamında yapılacak. İŞKUR TYP başvuruları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un okullara yapacağı özel güvenlik, çevre düzenlemesi, onarım ve temizlik personeli alımı için başvurular, TYP kapsamında yapılacak. 2019-2020 dönemi için yapılacak olan TYP alımları, İŞKUR'un yönetiminde olacak.

İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı, alımlarla ilgili İŞKUR'a gerekli bilgileri gönderdi. Böylece başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik', 'MEB Çevre Düzenlemesi', 'MEB bakım onarım ve temizlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilecek.

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.