esube.iskur.gov.tr İŞKUR TYP nedir personel alımları iş başvuru sonuçları 25 Ekim İŞKUR iş ilanları personel alımı başvuru işlemleri ve şartları

İŞKUR TYP nedir? 25 Ekim İŞKUR iş ilanları personel alımı başvuru işlemi nasıl yapılır? 2018 İŞKUR kura çekilişi nasıl yapılıyor? İŞKUR kurası iş başvuru şartları neler? İŞKUR iş arayan girişi nasıl yapılır? soruların yanıtları merak konusu olurken İŞKUR TYP başvurusu için araştırmalar devam ediyor. İŞKUR iş ilanları aracılığıyla yüz binlerce kişiyi iş sahibi yapabiliyor. 74 bin açık personel sayısı olan İŞKUR iş alımı yapmaya hazırlanıyor. İŞKUR'un Türkiye genelinde işsizliğin yoğun olduğu bölgelerde uyguladığı Toplum Yararına Program (TYP) projesi, yoğun ilgiyle karşılaştı. Çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, ağaçlandırma gibi alanlarda çalıştırılacak personel arayan İŞKUR, TYP başvurusu ile bu işlemi gerçekleştirecek. İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor. İŞKUR TYP projesi başvuru şartları, birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her bir program için en fazla 9 ay çalıştırılacak olan vatandaşlar, bu sürecin ardından 3 ay bekledikten sonra yeniden iş sahibi olabilecek. İŞKUR iş ilanları kura çekilişleri ile ilgili detaylar esube.iskur.gov.tr adresinde.

İŞKUR TYP NEDİR?



İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?



İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.



İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.



Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?



Kuruma kayıtlı işsiz olmak,



18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,



Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),



TYP’den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak





KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?



Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.



Noter kurası yöntemi,

Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.



KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?



Asgari ücret

Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri



TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?



Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları



TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?



TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.



TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?



TYP’de haftalık çalışma süresi en fazla kırk beş saattir.



KİMLER TYP’DEN YARARLANAMAZ?



İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP’ye başvuramaz.



Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.



Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.



Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP’den de yararlanamaz.



Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?



TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.



Bir katılımcı aynı kurum veya kuruluşla düzenlenen TYP’den en fazla 18 ay yararlanabilir.







TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?



Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur.



Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.



Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP süresinin yirmide biri(1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir.