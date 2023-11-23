İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2023 Perşembe / 11 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8541
  • EURO
    31,5225
  • ALTIN
    1850.26
  • BIST100
    7938.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İŞKUR'dan 81 ile stant: İstihdama destek olacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hizmetlerin özellikle gençler özelinde bilinirliğini artırmak için 81 il genelinde açacağı stantlar ile istihdamın artırılmasına destek olacak.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
İŞKUR'dan 81 ile stant: İstihdama destek olacak
ABONE OL

ANKARA (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hizmetlerin özellikle gençler özelinde bilinirliğini artırmak için 81 il genelinde açacağı stantlar ile istihdamın artırılmasına destek olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 81 ilin işlek noktalarına kurulan İŞKUR stantlarında bilgilendirme yapılacak.

Bu kapsamda kurulacak stantlar, valilik, belediye, kaymakamlık, muhtarlık binaları, üniversiteler, alışveriş merkezleri, oda ve borsalar, stadyumlar, festivaller ve fuar alanları gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde, İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezleri tarafından organize edilecek.

Stantlar aracılığıyla İŞKUR'a kayıt olmamış gençler başta olmak üzere vatandaşlarla iletişime geçilerek kurum hizmetlerinden yararlanmaları sağlanacak. Yürütülecek faaliyetler neticesinde, İŞKUR'un hizmetlerine daha fazla vatandaşın erişmesine, iş arayanlar ve açık işlerin eşleştirilmesine katkı sağlanacak.

  • iş gücü
  • genç istihdamı
  • istihdam destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.