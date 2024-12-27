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İslahiye'de depremin ardından inşa edilen köy tipi afet konutlarında yaşam başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen köy tipi afet konutlarına yerleşen depremzedeler, kışı yeni yuvalarında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

AA27 Aralık 2024 Cuma 13:46 - Güncelleme:
İslahiye'de depremin ardından inşa edilen köy tipi afet konutlarında yaşam başladı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İslahiye'de, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kaymakam Mehmet Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, afet sonrası köylerde 1149 yapının inşa edildiğini belirtti.

Soylu, inşası süren konutların da 6 ay içerisinde tamamlanıp teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.

- YENİ EVLERİNE YERLEŞEN AFETZEDELER MUTLU

Yeşilova Mahallesi'ne yapılan köy tipi konutlarına yerleşen Naime Boy, kışı güvenli yuvalarında geçirecek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Depremin ardından çadırda, daha sonra ise konteynerde kaldıklarını dile getiren Boy, "Çok şükür artık sıcacık evimizde yaşıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Ökkeş Boy ise "Devletimiz dört dörtlük çok sağlam evler yaptı. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Afetzedelerden Ayşe Ateş, depremde evlerinin yıkıldığını, bu kışı tamamlanan konutlarında geçirmekten mutluluk duyduğunu anlatarak, "Evimiz çok güzel, memnunuz. Allah herkese nasip etsin." dedi.

Yeşilova Mahallesi Muhtarı Mustafa Köse de "6 Şubat depremlerinde mahallemizde yıkılan 18 evin yerine köy evi yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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