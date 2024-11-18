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İslahiye'de kalıcı konutları teslim edilen hak sahipleri evlerine yerleşiyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çekilen kuraların ardından konutları teslim edilen depremzedeler evlerine yerleşmeye devam ediyor.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
İslahiye'de kalıcı konutları teslim edilen hak sahipleri evlerine yerleşiyor
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İslahiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki deprem konutlarının yapımı ve hak sahiplerine teslimiyle ilgili süreçlerin devam ettiği anlatıldı.

Açıklamada, "İslahiye'de deprem konutu hak sahibinin yüzde 95'ine kuralar sonucu evleri çıktı. 2 bin 193 afet konutumuza, hak sahiplerimiz taşındı. Atatürk Mahallemizdeki bugün yapılan teslimatla 3 bin 634 hak sahibimize anahtarlarını teslim etmiş olduk." ifadesi kullanıldı.

Afet konutlarına yerleşen, 4 çocuk sahibi 45 yaşındaki Meryem Şahin ise kalıcı konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

6 Şubat 2023'te yaşadığı 3 katlı binanın 2. katında depreme yakalandıklarını, anne ve babasıyla bazı yakınlarını kaybettiğini aktaran Şahin, "Sağ olsun devletimiz, bizleri önce çadırlara, sonra konteynerlere ve şimdi de kalıcı konutlarımıza yerleştirdi. Allah razı olsun devletimizden. Biz çok mutluyuz. Buna şükür. TOKİ konutlarına geldik. Bizlerle ilgileniyorlar. Eksiğimizi hemen tamamlıyorlar. Biz memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

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