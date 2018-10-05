İslam İşbirliği Teşkilatı Batman'daki saldırıyı kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan aracı hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

İİT'nin, her türlü şekliyle teröre karşı olduğunu vurgulayan Useymin, Türk hükümetine, halkına ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek, olayda yaralananlara da acil şifalar diledi.