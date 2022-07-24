İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye'ye övgü

İİT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taha, "İİT üyesi ülkelerin de aralarında bulunduğu pek çok bölge ülkesinde gıda güvenliğini sağlayacak bu önemli başarının elde edilmesinde Türkiye ile bölgesel ve uluslararası çevrelerin sarf ettiği çabayı" takdir etti.

Söz konusu anlaşmanın, doğru yönde atılmış bir adım olduğunu belirten Taha, çatışmanın taraflarını, savaşı sona erdirecek barışçıl bir çözüme varmak için diplomatik çalışmaları artırmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, dün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.