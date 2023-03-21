İslam'a aykırı açıklamaları nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilmişti: CHP'den aday adayı oldu

İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz daha önce kendi nikahında alkol servis ettirmesi, İBB'den kovulması, Türk milletine hakaret etmesi ve 'Elhamdülillah Ermeniyim' sözleriyle gündeme gelmişti.
Yavuz son olarak HDP'nin düzenlediği etkinlikte "LGBT'li kardeşlerimizin tek birinin bile saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüyü açarım burada yakarım. " diyerek büyük tepki çekmişti.
CHP'nin helalleşme kürsüsünde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan helallik isteyen Yavuz, CHP'den İstanbul milletvekili aday adayı oldu.
Adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Yavuz, "Helalleşme hikayesini tamamlamak için, yürünecek çok yolumuz var. Dostlarımız ile başlıyoruz..." dedi.