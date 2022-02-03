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  • İslam'a hakaret etti... HDP'li vekilden küstah sözler!
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İslam'a hakaret etti... HDP'li vekilden küstah sözler!

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Meclis çatısı altında İslam dini hakkında hakarete varan sözler kullandı. AK Parti iktidarına 'gerici' diyen Ersoy, 'Bugün karşı karşıya olduğumuz yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı yönetimini, 1500 yıl önceki dini toplum ilişkilerini ve 2 bin 500 yıl önceki Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir.' dedi.

3 Şubat 2022 Perşembe 23:37 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 23:37
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HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Mecliste Osmanlı Devleti ve İslam dini hakkında hakarete varan sözler sarf etti.

"Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler, ta 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok, götüremezsiniz." diyen HDP'li Ersoy'un Regaib Kandili gecesi bu sözleri söylemesi de dikkat çekti.

  • HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy
  • Oya Ersoy
  • meclis

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