İslam'a hakaret etti... HDP'li vekilden küstah sözler!

3 Şubat 2022 Perşembe 23:37 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 23:37

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Mecliste Osmanlı Devleti ve İslam dini hakkında hakarete varan sözler sarf etti.

"Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler, ta 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok, götüremezsiniz." diyen HDP'li Ersoy'un Regaib Kandili gecesi bu sözleri söylemesi de dikkat çekti.