İslam'a ve Hz. Muahammed'e hakaret eden fotoğrafçı Fırat Erez gözaltına alındı

17 Mayıs 2020 Pazar 15:04 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 15:12

Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre, sosyal medya üzerinden İslamiyet, Hz. Muhammed ve Müslümanlara alçakça saldıran ve dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez, Antalya Emniyeti tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Erez, tweetine gelen tepkiler üzerine, "Nefret değil bu. Bu karar. İslam ahlaksızdır. Peygamberi, Allahı, Müridi onu koruyamamıştır. İslam ahlak bariyerini aşamamıştır. Aşamaz. Günde 5 vakit domalarak gerçeğe varamazsınız. Net, açık ve acı" dedi.

Erez'in mesajlarına sosyal medya kullanıcıları tarafından yine tepkiler yağdı. Bir Twitter kullanıcısı "Benim dinime saldıran bu şahsiyetsize gereken yapılmayacaksa diyecek söz bulamıyorum!!!!!!!!!!!!!" diyerek Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulundu. Sosyal medyada tepki gösterenler arasında kurumların nasıl bir işlem yapacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıda bulunanlara karşı Fırat Erez bu sefer, geri adım attı. Erez, deney yaptığını belirttiği tweetinde, "Yanlış mı? Evet. Evet ama bir deneydi. Neden doğruluğunu ispatlamak için sıraya girdiniz? Neden dininize sahip çıkamıyorsunuz?" dedi. Ancak başka bir iletisinde "İslam ahlaksızdır" demeyi sürdürdü.