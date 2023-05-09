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İslami Cihad lider kadrosundan 3 kişi İsrail tarafından şehit edildi

İşgalci İsrail ordusu tarafından Gazze'ye bu gece düzenlenen hava saldırılarında, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından üç kişi şehit oldu.

9 Mayıs 2023 Salı 09:42 - Güncelleme:
İslami Cihad lider kadrosundan 3 kişi İsrail tarafından şehit edildi
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'ye düzenlenen saldırıların, ordu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak operasyonu olduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyona "Koruyan Ok" adı verildiği ve Batı Şeria'da terör eylemleri gerçekleştirdiği öne sürülen İslami Cihad'ın lider kadrosundan Tarık İzzeddin, Askeri Konsey Genel Sekreteri olduğu belirtilen Cihad Gannam ve Hareketin kentin kuzey kesiminin komutanı Halil el-Behtini'nin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan İslami Cihad Hareketi de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda, lider kadrolarından 3 kişinin öldürüldüğünü doğruladı.

Gelişmelerin ardından Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği ifade edildi.

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