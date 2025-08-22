İBB Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen bir oyunda İslami değerler hedef alındı.

Sanat adı altında büyük bir skandala imza atılırken, gösteride imamlar ve İslami değerlerle alay edildi.

Çocuklarını alıp oyuna giden bir vatandaş gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü ve büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

"BU SANAT DEĞİL, MİLLETİN İNANCINA ALENİ SALDIRIDIR"

Skandal oyuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, "İslami değerlere, Müslüman kimliğine saldırmak, sinemada da tiyatroda da vardı geçmişte, alışığız! Bugün aynı zihniyet, İBB Şehir Tiyatroları'nda sürüyor! Din adamını, talebesini cahil, yobaz, şiddet yanlısı gibi yaftalıyorlar ve bunu İstanbullunun vergisiyle yapıyorlar! Bu sanat değil, milletin inancına aleni saldırıdır" dedi.