22 Ağustos 2025 Cuma
Güncel

İslamiyet üzerinden “şiddet” algısı: İBB tiyatrolarında skandal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen bir oyunda imamlar ve İslami değerler hedef alınarak alay konusu yapıldı. Öte yandan İmam rolünde yer alan oyuncunun İslamiyet üzerinden 'şiddet' algısı dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar ve siyasiler gösteriye tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ22 Ağustos 2025 Cuma 19:24 - Güncelleme:
İBB Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen bir oyunda İslami değerler hedef alındı.

Sanat adı altında büyük bir skandala imza atılırken, gösteride imamlar ve İslami değerlerle alay edildi.

Çocuklarını alıp oyuna giden bir vatandaş gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü ve büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

"BU SANAT DEĞİL, MİLLETİN İNANCINA ALENİ SALDIRIDIR"

Skandal oyuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, "İslami değerlere, Müslüman kimliğine saldırmak, sinemada da tiyatroda da vardı geçmişte, alışığız! Bugün aynı zihniyet, İBB Şehir Tiyatroları'nda sürüyor! Din adamını, talebesini cahil, yobaz, şiddet yanlısı gibi yaftalıyorlar ve bunu İstanbullunun vergisiyle yapıyorlar! Bu sanat değil, milletin inancına aleni saldırıdır" dedi.

