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İsmail Demir: Bu alanda 7. ülke olmanın gururunu yaşıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, 'Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Demir, 'Biyometrik veri yönetimi sistemi teknolojisini geliştiren 7. ülke olmanın gururunu yaşıyoruz' dedi.

AA06 Nisan 2021 Salı 13:02 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 13:02
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Biyometrik Veri Yönetimi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Demir, "Biyometrik veri yönetimi sistemi teknolojisini geliştiren 7. ülke olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

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