İsmail Demir TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti: Türkiye için memnuniyet verici

AA 18 Şubat 2022 Cuma 14:08 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 14:08

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Demir'e ziyareti sırasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti.

GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN füzeleri, SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi Projesi, turbojet ve ramjet motor projeleriyle bunların uyarlamalarına dair bilgi alan Demir, söz konusu projeleri yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisi teknoloji ve Ar-Ge'sinde TÜBİTAK'ın, enstitülerinin rolü çok büyük, SAGE de bunların başında geliyor. Burada projelerdeki ilerlemeleri görme fırsatı bulduk. Bu seviyede yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmeler Türkiye için memnuniyet verici. İnşallah ilerde burada yapılan çalışmaların teker teker hayata geçtiğini gördükçe ülkemizin geldiği seviye ile ilgili çok daha müjdeli haberler verme fırsatımız olacak. Bugün bize bu imkanı veren Bakan Yardımcımız, TÜBİTAK Başkanı'mız ve SAGE Müdürü'müze teşekkür ediyorum."

Hep beraber, el birliğiyle milli teknoloji hamlesinde Türkiye'yi hak ettiği yerlere getirmek üzere çalışacaklarını belirten Demir, elde edilen başarılardan mutluluk duyduklarını ifade etti. Demir, "Daha nice güzel başarılarına imza atmalarını bekliyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak da bu el ele çalışmamızı hep beraber devam ettirip, Türkiye'mizi inşallah yeni ufuklara taşıyıp, savunma sanayisi teknolojilerinde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi yapmak üzere bu gayretimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.