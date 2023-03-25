Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, katıldığı canlı yayında iktidara geldiklerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı yargılayacaklarını belirtti. Olası iktidarlarında Davutoğlu ve Babacan'ın "Acaba ucu bana dokunur mu?" diye düşünmelerinin fayda getirmeyeceğini "Kusura bakmayın arkadaş biz size de karşı dururuz." sözleriyle ifade etti. Baş'ın sözlerinin ardından stüdyo bir anda buz kesti.

CANLI YAYINDA AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Baş açıklamasında, "Şimdi bakın açık konuşuyorum. Millet İttifakı'nın içerisinde daha önce iktidarın parçası olmuş topluluklar da var. Diyelim ki yargılama süreci var. Acaba ucu bana dokunur mu diye frenlemeye çalışan birisi varsa kusura bakmayın arkadaş biz size de karşı dururuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan etmişti.