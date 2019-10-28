İsmail Saymaz DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilmesi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Saymaz'ın paylaşımındaki 3 maddede de hatalı bilgi verdi.

ALAY KONUSU OLDU

Konuyla ilgili 'Türkiye'de IŞİD' adlı bir kitabı olan Saymaz'ın yaptığı hatalarla dolu paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu. Bunun üzerine İsmail Saymaz tweet'ini silmek zorunda kaldı. Saymaz daha sonra bilgileri düzelterek yeniden paylaşımda bulundu.

İşte Saymaz'ın 'after/before' paylaşımları: