İsmail Saymaz paylaşımını silmek zorunda kaldı
İsmail Saymaz DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilmesi ile ilgili paylaşımında 3 hatalı bilgiye birden yer verdi. Kullanıcıların Saymaz'ı düzeltmesi üzerine tweet silindi.
İsmail Saymaz DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirilmesi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Saymaz'ın paylaşımındaki 3 maddede de hatalı bilgi verdi.
ALAY KONUSU OLDU
Konuyla ilgili 'Türkiye'de IŞİD' adlı bir kitabı olan Saymaz'ın yaptığı hatalarla dolu paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu. Bunun üzerine İsmail Saymaz tweet'ini silmek zorunda kaldı. Saymaz daha sonra bilgileri düzelterek yeniden paylaşımda bulundu.
İşte Saymaz'ın 'after/before' paylaşımları:
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.