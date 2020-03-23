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Güncel

İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı

İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

23 Mart 2020 Pazartesi 14:35 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 14:35
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Sağlık Bakanlığı: Hızlı tanı kitleri uygulanmaya başladı

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