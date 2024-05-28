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  • İspanya Başbakanı Sanchez, Türkiye ile güçlenen ilişkilere vurgu yaptı
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İspanya Başbakanı Sanchez, Türkiye ile güçlenen ilişkilere vurgu yaptı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, 'İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha.' ifadesini kullandı.

AA28 Mayıs 2024 Salı 01:02 - Güncelleme:
İspanya Başbakanı Sanchez, Türkiye ile güçlenen ilişkilere vurgu yaptı
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Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili X hesabından açıklama yaptı.

İspanya Başbakanı, şunları kaydetti:

"Az önce Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile konuştum. Her iki ülkenin haziran ayında Madrid'de düzenleyeceği hükümetler arası zirveyi onunla analiz ettim. İspanya ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilerin güçlendiğinin bir örneği daha. Ayrıca, Filistin devletinin İspanya tarafından tanınması ve şiddete kesin olarak son verecek barış anlaşmasına varılması ihtiyacını da ele aldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
  • İspanya
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Pedro Sanchez

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