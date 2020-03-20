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Güncel

İspanya koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısı 19 bin 980'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısının da 19 bin 980'e çıktığını duyurdu

20 Mart 2020 Cuma 14:07 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 14:08
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