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Güncel

İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi

İspanya'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1720'ye yükseldi.

22 Mart 2020 Pazar 13:59 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 13:59
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