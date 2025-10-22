İspanya'dan Türkiye'ye AB desteği: Üyelik sürecini destekliyoruz

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'nun ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, üst düzey siyasi ve askeri yetkililer, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, gitarist Ceyhun Güneş eşliğinde iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Sancho, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin iki temele dayandığına işaret ederek, bunlardan ilkinin iki ülkenin birbirine duyduğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerine, uluslararası hukuka, çok taraflılığa ve uluslararası krizlerin diplomasi ile çözümüne yönelik ortak saygı olduğunu söyledi.

Sancho, Türkiye ile İspanya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin konusunda da aynı tutumu paylaştığını dile getirerek, ilişkilerdeki ikinci temelin ise iki ülke tarafından imzalanan anlaşma ve mutabakat zaptları olduğunu kaydetti.

1782'de Osmanlı Devleti ile imzalanan barış anlaşmasından bu yana iki ülke arasındaki hiçbir savaş yaşanmadığına dikkati çeken Sancho, ticaret, kültür ve siyasal işbirliğinin ilişkilerdeki araçlar olduğunu dile getirdi.

Sancho, şu anda iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğuna dikkati çekerek, İspanya'nın bunun için minnettar olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ticaretin iyi ilerlediğini ve yaklaşık 20 milyar dolara ulaştığını ve daha da artırmak istediklerini vurgulayan Sancho, ülkesine gelen Türk turist sayısının da artış gösterdiğini anlattı.

İSPANYA, TÜRKİYE'NİN AB SÜRECİNİ DESTEKLİYOR

Sancho, Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklediklerinin de altını çizdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay da Türk hükümeti ve halkı adına İspanya'nın Ulusal Günü'nü kutladığını belirterek, iki müttefik ve dost ülke olarak 1782'den bu yana ilişkilerin ve ebedi dostluğun devam ettiğini dile getirdi.

Bozay, karşılıklı üst düzey temasların her geçen gün arttığına dikkati çekerek, bu olumlu ivmeyi her alanda işbirliğini daha da derinleştirmeyi sürdürerek devam ettireceklerine inandığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Bozay, farklı sektörlerde ilişkilerin geliştiğini vurgulayarak, yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve diğer alanlarda da işbirliğini artırdıklarını anlattı.

"İSPANYA HAVA SAVUNMAMIZA DEĞERLİ KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDİYOR"

Bozay, İspanya ile Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliğinin kapsamlı ortaklığın stratejik boyutunu temsil ettiğini belirterek, "İspanya, güvenilir bir NATO müttefiki ve Patriot (hava savunma sistemi) bataryalarının sevkiyatıyla hava savunmamıza değerli katkıda bulunmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ortak üretim ve teknolojik gelişim alanında da işbirliğini derinleştirmeyi umduklarını kaydeden Bozay, İspanya'nın uluslararası meselelere düşünceli yaklaşımının 20 yıl önce iki ülke tarafından ortak şekilde temelleri atılan Medeniyetler İttifakınca benimsenen ilkelerin kalıcı önemini gösterdiğini söyledi.

Bozay, Türkiye olarak İspanya'nın Filistin meselesindeki konumunu en başından itibaren takdir ettiklerine dikkati çekerek, iki devletli çözümle sürdürülebilir bir barış sağlanması için birlikte çalıştıklarını anlattı.

Halklar arası ilişkinin de çok önemli olduğuna dikkati çeken Bozay, her hafta iki ülke arasında 100 uçak seferi yapıldığını, Ankara-Barselona ve Ankara-Madrid uçuşlarının da yakın zamanda başlayacağını söyledi.