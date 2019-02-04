Beş AB ülkesi Juan Guadio'yu 'geçici devlet başkanı' olarak resmen tanıdı İngiltere, İspanya, Fransa, İsveç ve Avustruya, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu 'geçici devlet başkanı' olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.