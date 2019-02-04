Beş AB ülkesi Juan Guadio'yu 'geçici devlet başkanı' olarak resmen tanıdı
İngiltere, İspanya, Fransa, İsveç ve Avustruya, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu 'geçici devlet başkanı' olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.
- star.com.tr
İngiltere, İspanya, Fransa, İsveç ve Avustruya; Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.
Ayrıntılar Geliyor....
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.