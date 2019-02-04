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Beş AB ülkesi Juan Guadio'yu 'geçici devlet başkanı' olarak resmen tanıdı

İngiltere, İspanya, Fransa, İsveç ve Avustruya, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu 'geçici devlet başkanı' olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.

  • star.com.tr
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İngiltere, İspanya, Fransa, İsveç ve Avustruya; Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'yu "geçici devlet başkanı" olarak resmen tanıdıklarını açıkladı.     

Ayrıntılar Geliyor....

 

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