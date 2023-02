İspanyol sağlıkçı: Türkiye'de kalbimin bir kısmını bıraktım

İspanya'nın Madrid özerk yönetimine bağlı Acil ve Anında Müdahale Ekibi (ERİCAM) deprem bölgesindeki 8 gün süren çalışmalarının ardından ülkelerine, Türk halkına yardım etmiş olmanın verdiği huzurla döndüklerini belirtti.

AA muhabirine konuşan ERICAM'dan doktor Ester Armela, "Enkaz altında kurtarılacak bir can varsa, onu çıkarana kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya, gücümüzün sonuna kadar ayakta kalıp, yardımcı olmaya çalıştık. Birlik içinde ve yerel ekiplerle koordine bir çalışma yürüttük. Hepimizin hedefi ortaktı; enkaz altından can kurtarmak. Bu misyona katılmak benim için bir ayrıcalıktı ve kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

İlk defa uluslararası yardım misyonuna katıldığını söyleyen Armela, "İskenderun, İspanya'daki Alicante gibi bir sahil kenti. Sanki kent içinde bir dev yürümüş ve bastığı yerleri ezip geçmiş gibiydi. Ayakta kalan çok az bina vardı. Enkazın arasından çalışmalarımızı izleyen bir çift vardı ve her zaman bize sevgilerini ve saygılarını hissettirdiler. Bakışları her zaman bize teşekkürü ifade ediyordu. Bu, beni çok etkiledi." diye konuştu.

- "'BU BİR MUCİZE' DEDİM"

Depremden 6 gün sonra enkazdan çıkarılan 50 yaşındaki bir kadının ilk yardım çalışmalarına destek verdiğini aktaran İspanyol doktor, o anları şu sözlerle anlattı:

"Enkazdan çıktığında yüzü tamamen toz kaplıydı. Yüzünü, gözünü, ağzını temizledikten sonra yüzünü tam olarak gördüğümde 'Bu, bir mucize' dedim. Yüz yüze geldiğimizde onu hayata döndürmenin benim için bir ayrıcalık olduğunu ona iletmek istiyordum. Üzerine üç kat düşmüştü ve o sağ çıkmayı başarmıştı. Hayatta kalma mücadelesini büyük bir başarıyla sonlandırmasını bilmesini istiyordum. Bu, çok güzel bir şey."

Birlikte çalıştıkları Türk ekibinin kendilerine sürekli "Bizim kardeşimizsiniz" dediklerini ve gerçekten de öyle hissettiklerini ifade eden Armela, "Türkiye'de kalbimin bir kısmını bıraktım. Sevdiklerini, her şeyini kaybeden ama bizim rahat çalışmamız için her türlü kolaylığı sağlamaya çalışan, bize çay ve yemek getiren Türk aileler de benim kalbimde her zaman yaşayacak. Bize karşı davranışları çok özeldi. Biz onlara yardım için orada olmamıza rağmen bizim rahat çalışmamız için onların bize yardım etmesi unutulmayacak bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRK HALKINA YARDIM ETMİŞ OLMAK MEMNUNİYET VERİCİ"

ERICAM'da teknik yardım ekibinde görev yapan Jaime Picazo da "Deprem mağduru olan Türk halkına özel bir teşekkür etmek istiyorum. Türk halkının özellikle çocukların yaşadığı duruma tanıklık etmek açısından bizim için zor bir misyondu ama Türk halkına yardım etmiş olmak memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

Depremzedelerin toplanma alanlarından birinde Ayşe adlı bir çocuğun yanına gelerek kendisine sarıldığını ve öptüğünü anlatan Picazo, teşekkürlerini sunan bir kağıt veren kızın yüzünü asla unutmayacağını, yaşadığı onlarca duygulu an arasında bunun, en çok etkilendiği dakikalardan biri olduğunu dile getirdi.

- "ANLATIRKEN BİLE TÜYLERİMİ DİKEN DİKEN EDEN, ASLA UNUTMAYACAĞIM DUYGULAR"

Kariyerinde üçüncü kez uluslararası bir yardım misyonuna katılan hemşire Oscar Carrillo da "Enkaz altından sağ çıkan birine şahit olmak oradaki herkes için en önemli şeydi ama bizim için buna ek bir şey daha var, o da Türk halkının desteği, sevgisi. Her şeyini kaybeden insanların, dinlendiğiniz sırada size bir battaniye uzatması veya terinizi silmeye çalışmaları, size bir tabak yemek getirmeleri, 'Sen çalışıyorsun, ayakta kalmak için iyi beslenmelisin' demeleri. Anlatırken bile tüylerimi diken diken eden, asla unutmayacağım duygular." değerlendirmesini yaptı.

"Benim de çocuklarım, ailem var. Ben de babayım." diyen Carillo, deprem bölgeside tanıdığı veya sadece uzaktan gördüğü çocukları hep düşündüğünü, onların rahat uyumalarını, başlarını sokabilecek bir evleri olmasını, yemek yemelerini, psikolojik olarak kendilerini hayata tekrar döndürmelerini canıgönülden istediğini dile getirdi.

İspanyol ekip, ayrıca Türkiye'deki deprem yardım çalışmalarına katılmanın profesyonel anlamda iyi, kendilerini zenginleştiren ve önemli bir görev olduğunun altını çizdi.

Böylesine büyük felaketlerde uluslararası yardımın ne kadar önemli olduğunun da anlaşıldığını kaydeden İspanyol doktor Armela, Avrupa Birliği veya diğer kuruluşların gelecek afetlerde daha iyi organize olmalarına katkı sağlayacak eksikliklerin de iyi bir şekilde tespit edilip telafi edileceğine inandığını söyledi.