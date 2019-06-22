İspanyollar ‘Güven’iyor

BEŞİKTAŞ’IN geçen sezonun başında Leverkusen U19 takımından bonservis ödemeden transfer ettiği forvet Güven Yalçın, teknik direktör şenol Güneş’in kendine tanıdığı şansları iyi kullanmış ve Burak Yılmaz’dan sonra Siyah-Beyazlılar’ın ikinci golcüsü olmuştu. Güven’in performansı iki İspanyol takımı Espanyol ile Real Betis’in dikkatini çekti.

İKİSİ DE ALMAK İÇİN KARARLI

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Hem Espanyol hem de Real Betis, Güven Yalçın’ı renklerine katmak için kararlı. İki kulübün de bu oyuncu için 5’er milyon euroluk bütçe ayırdığı, Beşiktaş’tan fiyat sordukları belirtildi. Siyah-Beyazlı yöneticilerin 20 yaşındaki forvetin bonservis bedelini 8 milyon euro olarak bildirdiği, iki kulübün temsilcilerinin pazarlık için İstanbul’a gideceği haberlerde yer aldı.

FUTBOL KAVALCI’YA TESLİM

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yeni sezonda futbol A takımının tüm sorumluluğunu yönetici Ahmet Kavalcı’ya bağladığı öğrenildi.Başkan Yardımcısı Serdal Adalı transfer ve alt yapıdan sorumlu ilk isim oldu. Bu arada Siyah-Beyazlılar’ın yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz’da başlayacağı ve ilk kampı Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerinde yapacağı daha sonra Avusturya’ya gideceği belirtildi.