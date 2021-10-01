İSPARK'ta 'rekor zarar' iddialarını güçlendiren görevden alma

Akşam 1 Ekim 2021 Cuma 14:23 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 14:33

İBB yönetimine bağlı İSPARK'ın Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındığı öne sürüldü. Akşam'ın haberine göre, Çakır'ın mevcut durumda resmi olarak izinde olduğu ve izin dönüşü görevi bırakacağı öğrenildi.

Öte yandan İSPARK'ın iflasa sürüklendiği ve konkordato ilan edebileceği de iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar yalanlanmış ve 2021 yılında İSPARK'ın pandemiye rağmen kara geçileceği söylenmişti.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon lira zararı olduğunu bildirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'nin AK Parti dönemindeyken, "İSPARK niçin zarar eder?" diye sorduğunu hatırlatan Göksu, şu ifadeleri kaydetmişti:

"AK Parti döneminde biz teslim ettiğimizde, yani AK Parti yönetimi teslim ettiğinde İSPARK'ın 18 milyon zararı vardı. 18 milyon zarar, 2019 yılı itibarıyla CHP'ye geçtikten sonra 37 milyona çıktı. Peki bugün İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla kaç milyon zararı var? İşte kendilerinin yapmış olduğu denetim raporu burada. Bütün rakamları manipülasyonlarla değiştirmelerine rağmen yapmış oldukları en basit hesapla 66 milyon, 2020 yılında zararları var. Hele hele orada 33 milyonluk bir rakam var ki ticari alacaklar diye faturalandırmamış alacaklar bölümüne, onu aktiflere katarak buraya düşürmüşler. Onu da eklediğinizde İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var. Şimdi ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyorum, 2020 yılı, yani bir yılda İSPARK'ı nasıl 100 milyon zarara uğrattınız? Sakın 'pandemi' demeyin. Çünkü pandemi zarar etmenize değil tam tersine kar etmenize vesile oldu. İşçilerinizin maaşları devlet tarafından ödendi, sigortaları devlet tarafından ödendi. Birçok insanı sadece partizanca işinden ve ekmeğinden ettiniz. Buna rağmen nasıl zarar ettiniz? Acaba zarar etmenizin sebebi şunlar mı? Örneğin İSPARK'ın yönetim kurulu üyesi sayısını artırdınız, partizanca insanları yönetim kuruluna atadınız, partizanca insanları İSPARK kadrolarına aldınız, Acaba İSPARK'ın gelirleri başka açık alanlara mı gitti?"